В Киеве Great Wall снес забор и перевернулся на платной парковке

По предварительной информации, мужчина за рулем легковушки был нетрезв

На столичных Позняках водитель Great Wall снес забор на проспекте Григоренко и перевернулся, влетев на платную стоянку авто. Инцидент произошел вечером во вторник, 8 октября, сообщает паблик "Киев Оперативный".

"На проспекте Григоренко, 34, вместо того, чтобы поехать по дороге, он захотел немного срезать маршрут и пролететь прямо. Помешала бровка, зеленые насаждения, забор, ограда и груда земли. Все эти преграды привели к тому, что машина несколько раз перевернулась", – говорится в сообщении.

В машине водитель был один, что подтвердили свидетели и правоохранители. Однако сам мужчина заявил, что за рулем машины он не был, поэтому от любых тестов на состояние опьянения отказывается. По словам очевидцев, водитель был нетрезв.

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