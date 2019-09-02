В Киеве водитель грузовика умер во время движения

Свидетели аварии вызвали скорую, но мужчину спасти не удалось, он умер

/ Фото: Еспресо.TV

В Киеве в Голосеевском районе водитель грузовика умер во время движения. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По словам очевидцев происшествия, во время движения водителю грузовика MAN стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником.

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Свидетели аварии вызвали скорую, но мужчину спасти не удалось, он умер.

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Ранее на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что 45-летний водитель мертв. Вероятно, смерть настала не в результате аварии, а из-за плохого самочувствия мужчины.

А курьер одной из пиццерий умер за рулем своего автомобиля на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине,

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