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В Киеве водитель Honda въехал в илососную машину и сбежал: видео

18 сентября, 15:27

Легковушка буквально въехала под грузовик

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Волго-Донском переулке днем в среду, 18 сентября, легковой автомобиль Honda въехал в илососный грузовик MAN. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"От стыда или неизвестно от чего, но водитель Honda сбежал. Полиция уже поехала за ним", - говорится в сообщении.

Также в паблике опубликовали видео с места инцидента. 

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На данный момент обстоятельства аварии и данные о пострадавших устанавливаются.

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Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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Киев ДТП грузовик

Источник: Сегодня

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