В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)

В Киеве водитель легковушки избил на дороге велосипедиста из-за замечания. Инцидент произошел на Позняках, в районе Ахматовой, 44а.
Как сообщается в паблике "Останови Лося" в Facebook, мужчина припарковался с нарушением и в него чуть не въехал велосипедист. Киевлянин на велосипеде сделал водителю замечание и поехал дальше, однако тот догнал его, стащил с велосипеда и избил прямо на дороге.
По предварительной информации, велосипедист обратился в полицию и снял побои.
Также в Сети опубликовано видео инцидента.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!
Напомним, в Буче под Киевом двое водителей легковушек устроили драку прямо посреди проезжей части. Инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Нового Шоссе.
Также в Киеве два водителя маршруток устроили драку на дороге недалеко от станции метро "Черниговская".
Тем временем в столичной маршрутке неадекватный мужчина спровоцировал драку с пассажирами из-за того, что ему не хватило места в транспортном средстве:
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