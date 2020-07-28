В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)

Пострадавший снял побои и обратился в полицию

В Киеве водитель легковушки избил на дороге велосипедиста из-за замечания. Инцидент произошел на Позняках, в районе Ахматовой, 44а.

Как сообщается в паблике "Останови Лося" в Facebook, мужчина припарковался с нарушением и в него чуть не въехал велосипедист. Киевлянин на велосипеде сделал водителю замечание и поехал дальше, однако тот догнал его, стащил с велосипеда и избил прямо на дороге.

По предварительной информации, велосипедист обратился в полицию и снял побои.

Также в Сети опубликовано видео инцидента.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

Напомним, в Буче под Киевом двое водителей легковушек устроили драку прямо посреди проезжей части. Инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Нового Шоссе.

Также в Киеве два водителя маршруток устроили драку на дороге недалеко от станции метро "Черниговская".

Тем временем в столичной маршрутке неадекватный мужчина спровоцировал драку с пассажирами из-за того, что ему не хватило места в транспортном средстве:

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