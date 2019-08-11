В Киеве водитель легковушки устроил ДТП и пытался скрыться от полиции

От прохождения теста на наличие алкоголя в крови мужчина отказался

Фото: kiev.informator.ua

В Дарницком районе Киева автомобиль Audi A4 врезался в Seat Ibiza. Водитель первой легковушки пытался скрыться от полиции, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня ночью около 3:00 на пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко. Как рассказал водитель Seat, он ехал по улице Здолбуновской в сторону Харьковского шоссе, а Audi ехал ему навстречу. Уже на пересечении улицы "немец" совершил резкий маневр, и врезался в Seat.

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После ДТП водитель Audi пытался скрыться с места происшествия, но экипаж патрульной полиции, который был неподалеку, догнал легковушку. Водитель вел себя агрессивно и заявил, что не виноват в аварии, а просто не рассчитал расстояние между машинами во время маневра.

"Я не убегал от полиции. Просто адреналин был" – заявил водитель Audi.

Отметим, что он прохождения теста на наличие алкоголя в крови мужчина отказался. В результате ДТП водитель Seat получил травму головы, но от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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