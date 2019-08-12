В Киеве водитель легковушки устроил масштабное ДТП: появились фото и видео

В Киеве на Броварском проспекте легковушка Toyota пролетела газон, снесла светофор и дорожный знак, а потом врезалась в билборд. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня около 02:00. Как рассказали очевидцы, автомобиль занесло, когда он съезжал с Броварского проспекта. Сначала легковушка вылетела на островок с газоном, снесла светофор и дорожный знак, а потом врезался в столб рекламного щита.

В результате аварии пострадал водитель. Его вытащили из легковушки медики скорой помощи и патрульные. Врачи госпитализировали пострадавшего в экстренном режиме. Причины аварии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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