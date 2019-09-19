В Киеве водитель легковушки устроил масштабное ДТП, пытаясь сбежть от копов: фото и видео

/ Фото: Информатор

В Киеве спустя несколько часов после угрозы теракта на мосту Метро произошло еще одно ЧП. Как сообщает "Информатор", в ночь на 19 сентября двое мужчин на Peugeot, пытаясь скрыться от экипажа патрульных, слетели с развязки моста в кювет возле станции метро "Черниговская".

Так, сначала на проспекте Маяковского автомобиль Peugeot въехал в Skoda и водитель попытался скрыться с места происшествия. Патрульные заметили ДТП и начали догонять виновника, несколько раз потребовав, чтобы тот остановился. В свою очередь, водитель поехал по улице Братиславской и начал спускаться к Броварскому проспекту, но на большой скорости потерял управления, в результате чего машина слетела с развязки и перевернулась.

В итоге выяснилось, что в автомобиле было двое мужчин, которые чудом отделались только легкими травмами. При этом водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что показал драгер - 0,97 промилле алкоголя.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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