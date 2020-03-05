В Киеве водитель маршрутки отказался везти ребенка-инвалида

Мужчина аргументировал это тем, что в салоне уже есть льготники

В Киеве в очередной раз вспыхнул скандал вокруг перевозки пассажиров в маршрутках. Как сообщают пользователи паблика "Соседи. Голосеево", водитель маршрутки № 193 (пл. Дарницкая – ж/м Корчеватое) отказался провозить ребенка с ограниченными возможностями, который зашел в транспортное средство и предъявил соответствующее удостоверение.

"Ребенок-инвалид зашел в маршрутку и предъявил удостоверение. На что водитель ответил, что у него уже есть льготники. Сказал что не будет продолжать свой маршрут, пока ребенок не выйдет. На этом маршруте все водители ссылаются на то, что могут везти за один рейс только два человека (льготника – ред.). Где это постановление и кем выдано? Маршрутки все дырявые, вонючие, водители одеты, как братки, а летом – это вообще отдельная тема. Они в майках. Бросаются на льготников, как на мясо. И практически все водители – хамы", - написала пользовательница паблика Наталья Спицкая.

При этом в комментариях к посту Надежда Котова уточнила, что ее ребенка на этом рейсе вообще высадили из маршрутки.

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Также пользователи выражают возмущение тем, что в салоне маршрутки не нашлось ни одного пассажира, кто бы заплатил за ребенка, чтобы его не высадили.

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Напомним, ранее в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а затем автобус еще и переехал ей обе ноги. Чтобы разобраться в произошедшем, корреспонденты новостей "Сегодня" отправились к компании-перевозчику.

Кроме того, в Белой Церкви в Киевской области автобус "Богдан" во время перевозки пассажиров "потерял" два колеса – их отбросило в припаркованную легковушку.

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