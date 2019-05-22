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В Киеве водитель маршрутки зажал ребенка дверью

22 мая, 09:42

Папа мальчика разбил в транспортном средстве лобовое стекло


В Киеве водитель маршрутки прижал дверью ребенка – мальчика зажало на входе в салон. За это отец мальчика разбил водителю лобовое стекло.

Так, водитель пытался продолжить движение, несмотря на инцидент, а папа мальчика встал перед машиной, чтобы ее остановить. Когда это не помогло, разбил стекло. Водитель уверяет, что ребенка не видел и себя виновным не считает.

"Я не виноват, я в зеркало посмотрел – никого, ничего", – сказал водитель.

Как отмечают юристы, останавливать маршрутку смысла не было. Главное – зафиксировать момент, когда водитель покидает место происшествия, и данные авто, еще желательно отыскать свидетелей и ждать полицию. Тот фактор, что он покинул место происшествия, негативно бы влиял на его дальнейшую судьбу в этом конфликте.

А вот самосуда юристы не одобряют, так как любые самостоятельные действия могут привести к ответственности.

Впрочем, психолог Светлана Арефния объясняет: ситуация сложилась так, что избежать конфликта было невозможно.

"Отец не знал, что водитель этого не видит и не понимает, что происходит, водитель не понимает, что происходит в салоне. И они встречаются, только когда отец выбежал к водителю, и тогда у каждого – со своей стороны реакция", – отметила Арефния.

В таких случаях, добавляет психолог, наш организм активно вырабатывает гормон стресса – кортизол. Под его действием мы теряем контроль над собой. К сожалению, действенных рецептов, как совладать с собой, не существует.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Виноградаре в маршрутном такси №587 отвалилась задняя дверь. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, когда на ней стояли люди.

При этом киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег Киев, ДТП, маршрутка

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