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В Киеве водитель Mazda сбил светофор и хотел убежать

23 июня, 06:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

От прохождения тестирования на содержание алкоголя в крови водитель отказался

В Киеве ночью произошло ДТП.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

Ночная авария произошла на Дарницкой площади.

По предварительной информации, пьяный гражданин на Mazda не справился с управлением, сбил светофор и хотел убежать, но неравнодушные граждане его задержали и передали полиции.

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К счастью, обошлось без пострадавших. При задержании водитель нецензурно выражался. От прохождения тестирования на содержание алкоголя в крови водитель отказался.

На месте происшествия работа медики и полиция. Подробности инцидента установит следствие.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее ночью в Киеве водитель Mitsubishi Lancer вылетел за отбойник. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer был пьян, отрицал, что был за рулем.

Также сообщалось, что в Киеве на Крещатике столкнулись пять машин. По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал, а сами водители находились в трезвом состоянии. Массовая авария произошла рядом с ЦУМом. Участниками ДТП стали такие марки авто как Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

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Киев авария ДТП полиция светофор

Источник: Сегодня

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