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В Киеве водитель Mitsubishi Lancer вылетел за отбойник: есть потерпевшие

23 июня, 05:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Девушку-пассажирку госпитализировали

В Киеве ночью произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщают в соцсетях.

На кругу Маяковского и Драйзера водитель вылетел за отбойник.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer был пьян, отрицал, что был за рулем.

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Девушку-пассажирку госпитализировали.

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На место происшествия прибыла полиция. Подробности инцидента установит следствие.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве сразу несколько машин столкнулись уже в самом сердце украинской столицы – на Крещатике, временно парализовав дорожное движение. Участниками ДТП стали авто марок Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen. По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал, а сами водители находились в трезвом состоянии.

Напомним, что ранее в Киеве фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре, однако в результате ДТП никто не пострадал.

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Накануне сообщалось, что в Луганской области полицейский протаранил маршрутку, пострадали девять человек. В материалах следствия говорится, что на момент совершения аварии инспектор находился не на службе, а сменился с суточного дежурства на блокпосту.

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Киев авария ДТП полиция отбойник

Источник: Сегодня

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