В Киеве водитель Mitsubishi Lancer вылетел за отбойник: есть потерпевшие

В Киеве ночью произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщают в соцсетях.
На кругу Маяковского и Драйзера водитель вылетел за отбойник.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer был пьян, отрицал, что был за рулем.
Девушку-пассажирку госпитализировали.
На место происшествия прибыла полиция. Подробности инцидента установит следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве сразу несколько машин столкнулись уже в самом сердце украинской столицы – на Крещатике, временно парализовав дорожное движение. Участниками ДТП стали авто марок Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen. По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал, а сами водители находились в трезвом состоянии.
Напомним, что ранее в Киеве фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре, однако в результате ДТП никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что в Луганской области полицейский протаранил маршрутку, пострадали девять человек. В материалах следствия говорится, что на момент совершения аварии инспектор находился не на службе, а сменился с суточного дежурства на блокпосту.
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