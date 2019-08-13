В Киеве водитель Nissan протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами

Остановился нетрезвый водитель только тогда, когда его машина врезалась в дерево

В столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Как рассказали свидетели, мужчина садился за руль уже изрядно выпившим. При этом далеко он уехать не смог – сразу же на парковке он задел соседнюю машину, потом нажал на газ и снес палатки с арбузами. После этого он выехал на дорогу и протаранил еще три машины.

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Остановился нетрезвый водитель только тогда, когда его машина врезалась в дерево.

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Ранее сообщалось, что в Киеве автослесарь, который должен был доставить отремонтированный автомобиль на специальную стоянку, угнал его, находясь в нетрезвом состоянии, и попал в ДТП.

Также на днях в столице на Броварском проспекте легковушка Toyota пролетела газон, снесла светофор и дорожный знак, а потом врезалась в билборд.

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