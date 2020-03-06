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В Киеве водитель "оригинально" объяснил, почему ездил по полосе для маршруток (видео)

6 марта, 09:14

Наталья Руда

Мужчина заявил, что "хотел убедиться, что патрульные добросовестно несут службу и отреагируют на его нарушение"

В Киеве водитель Ford, который ездил по полосе для движения общественного транспорта, объяснил копам причину нарушения ПДД тем, что хотел проверить правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, 5 марта около полудня в Подольском районе инспекторы обратили внимание на машину, которая двигалась по полосе для общественного транспорта. Копы потребовали от него остановиться.

"Водитель автомобиля на законное требование полицейских не отреагировал, а наоборот – ускорил и продолжил движение. После непродолжительного преследования инспекторы остановили автомобиль путем блокировки. По словам 43-летнего водителя, он хотел убедиться, что патрульные добросовестно несут службу и отреагируют на его нарушение", - говорится в сообщении.

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На водителя полицейские составили акт по ч.3 ст.122 (Движение по полосе для общественного транспорта) и протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке).

Напомним, тех, кто занимает часть дороги, предназначенную для автобусов и троллейбусов, наказывают штрафом 510 гривен.

Также сообщалось, что в Киеве за 2019 год зафиксированы почти 41 тысяча ДТП.

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Киев ПДД нарушение

Источник: Сегодня

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