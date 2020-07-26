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В Киеве водитель развернулся через три полосы движения: как удалось поймать нарушителя

26 июля, 20:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На водителя составили протокол

В Киеве патрульные составили протокол на водителя, который совершил поворот через три полосы движения перед мостом Патона.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Инспекторы, которые следят за безопасностью города с помощью камер уличного наблюдения выявили грубое нарушение ПДД водителем Renault", – говорится в сообщении.

С помощью камер наблюдения инспекторы установили возможный маршрут движения автомобиля и его возможном местонахождении.

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"Вскоре инспекторы остановили указанный автомобиль и привлекли его водителя к ответственности за создание аварийной ситуации другим участникам дорожного движения", – сообщают правоохранители.

На водителя составили протокол по ч.4 ст.122 (Создание аварийной ситуации) КоАП.

Видео: Патрульная полиция Киева

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП. Авария произошла на улице Академика Заболотного. Водитель Volkswagen, который двигался позади, не остановился и совершил столкновение с автомобилем Skoda, а тот по инерции с автомобилем Opel. Инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения.

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Киев полиция нарушитель полосы движения

Источник: Сегодня

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