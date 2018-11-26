В Киеве водитель такси устроил ДТП и заблокировал движение трамваев

Сегодня, 16:11

Авария произошла на улице Верхний Вал

В Киеве водитель такси устроил ДТП и заблокировал движение трамваев

На улице Верхний Вал произошло ДТП, в результате которого более получаса было заблокировано движение трамваев маршрутов №14 и №18. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Как отметили в компании, с 14:00 не ходили трамваи по ул. Верхний Вал в направлении ул. Старовокзальная. В аварии столкнулись две легковушки с номерами ІІ9996ІІ и АА0181МК. Движение трамваев было восстановлено в 14:30.

По информации "Киев Оперативный", водитель этого такси Uklon на Hyundai въехал в стоявшую машину.

Напомним, 26 ноября в Киеве была временно заблокирована работа трамваев маршрутов №11, №12, №16 и №19. Причиной блокировки работы общественного транспорта стала авария. Так, с 11:55 у маршрутки №587 (АА1336ТА) на улице Межигорской в направлении площади Шевченко по техническим причинам отпало колесо.

Кроме того, 8 ноября на Оболони в густом тумане столкнулись мусоровоз и трамвай. Авария обошлась без пострадавших, однако движение трамваем больше часа было заблокировано. Благо, ДТП обошлось без пострадавших.
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