В Киеве водитель Toyota Prado не пропускал скорую, которая ехала к малышу с ожогом (видео)

Медицинскую помощь ребенку оказывали медики другой скорой, которые были ближе к месту ЧП

В социальных сетях появилось видео, как столичные водители не пропускают автомобиль скорой помощи. В частности, на ролик попал Toyota Prado, который не уступал дорогу медикам, направляющимся к годовалому ребенком с ожогом.

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к годовалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. Между Московским мостом и Петровкой. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", – написал на своей странице Влад Антонов, опубликовавший видео.

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Ранее в Одессе патрульные провели акцию "Дай дорогу 103". Во время таких акций копы раздают информационные флаеры и рассказывают водителям о необходимости пропускать спецтранспорт, а также проводят рейды и штрафуют недобросовестных автолюбителей. Рейды проводятся в разных районах.

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Ранее также журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

Кроме того, сообщалось, что в Днепре полиция устроила охоту на водителей, которые не пропускают скорые.

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