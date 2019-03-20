В Киеве водитель трала повредил мост на Броварском проспекте: движение частично перекрыли
"Тяжеловес" сломал несущую балку
В Киеве в результате небрежности водителя грузовика 19 марта была повреждена балка путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей, сообщает "Киевавтодор".
Так, водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку №4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. В результате балка потеряла несущую способность.
Как оказалось, кран перевозился без согласования с "Киевавтодором", с превышением габарита, без документов и необходимого сопровождения.
"С целью обеспечения безопасного движения транспорта принято решение о закрытии правой полосы движения в направлении бульвара Верховной Рады и проведения обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ", – отметили в дорожной корпорации.
Также мы сообщали, что в Киеве начал рушиться железнодорожный мост на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы. Он был построен еще в 1930-е годы, его восстановили сразу после Второй мировой войны. После этого ремонтные работы там не проводились.
Ранее в Киеве движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.
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