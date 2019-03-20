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В Киеве водитель трала повредил мост на Броварском проспекте: движение частично перекрыли

Сегодня, 12:09

"Тяжеловес" сломал несущую балку

Фото: КК "Киевавтодор"
Фото: КК "Киевавтодор".
В Киеве водитель трала повредил мост на Броварском проспекте: движение частично перекрыли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/211/183/5c92111832e66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/211/183/5c92111832e66.jpg Происшествия «Тяжеловес» сломал несущую балку

В Киеве в результате небрежности водителя грузовика 19 марта была повреждена балка путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей, сообщает "Киевавтодор".

Так, ​​водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку №4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. В результате балка потеряла несущую способность.

Как оказалось, кран перевозился без согласования с "Киевавтодором", с превышением габарита, без документов и необходимого сопровождения.

"С целью обеспечения безопасного движения транспорта принято решение о закрытии правой полосы движения в направлении бульвара Верховной Рады и проведения обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ", – отметили в дорожной корпорации.

Также мы сообщали, что в Киеве начал рушиться железнодорожный мост на улице Вышгородской в Оболонском районе столицы. Он был построен еще в 1930-е годы, его восстановили сразу после Второй мировой войны. После этого ремонтные работы там не проводились.

Ранее в Киеве движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.

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Тег Киев, ремонт, мост, киевавтодор, броварской проспект, путепровод

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