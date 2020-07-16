В Киеве водитель устроил стрельбу на дороге

Столичные патрульные задержали мужчину, который во время дорожного конфликта применил оружие, сообщает патрульная полиция Киева.

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Так, 16 июля днем в полицию поступило сообщение о стрельбе на Набережном шоссе. По словам заявителя, у него возник конфликт с другим участником дорожного движения, руководителем Volkswagen. Мужчина выстрелил в его автомобиль Renault из оружия. В результате чего авто получило повреждения.

Заявитель сообщил марку и номерные знаки автомобиля, на котором может передвигаться стрелок. Во время поисков, на одной из улиц Дарницкого района, патрульные обнаружили авто, похожее на предоставленную ориентировку. У водителя Volkswagen полицейские обнаружили пистолет. Гражданин предоставил инспекторам разрешение на это оружие.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины, патрульные доставили его в Подольское управление полиции.

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Напомним, ранее на Броварском проспекте в Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой и задержанием правонарушителя. Мужчина, который открыл стрельбу на дороге, атаковав другого водителя, оказался бывшим сотрудником милиции.

А 24 мая 2017 года в Киеве на Харьковском шоссе из легкового автомобиля был расстрелян мотоциклист, он скончался. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

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