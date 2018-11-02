В Киеве водитель влетел в столб, чтобы не въехать в остановку

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Skoda подрезали, и водитель был вынужден совершить маневр

В Киеве водитель влетел в столб, чтобы не въехать в остановку

В Святошинском районе Киева водитель Skoda влетел в столб, чтобы не въехать в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла в четверг, 1 ноября, около 21:00 на улице Городской в направлении Палладина. По словам водителя, он на своем автомобиле Skoda (AA9300PT) ехал по улице, в попутном с ним направлении двигался водитель ВАЗ, который почему-то неожиданно "подрезал" Skoda.

Водитель начал крутить рулем, и машина направилась прямо в остановку общественного транспорта. В последний момент, водитель Skoda вывернул руль и въехал в столб. К счастью, повреждений не получил.

Напомним, 31 октября на Южном мосту Hyundai на скорости протаранил трактор и перевернулся. Водитель был пьян и убежал с места ДТП, бросив девушку-пассажира на медиков.

Кроме того, 26 октября в Киеве Honda с тремя пассажирами врезалась в дерево и загорелась. Водитель ехал по городу на скорости 120 км/ч. Чудом выжили все пассажиры, которых в машине было трое.
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