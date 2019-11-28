В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогу

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Троещине словесная перепалка пешехода и водителя на дороге закончилась стрельбой. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Около 23:00 пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу возле ТЦ "Фестивальный". Так как водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу мужчине – у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция, личность водителя установили и начали его поиски.

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