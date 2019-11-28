В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогу

В Киеве на Троещине словесная перепалка пешехода и водителя на дороге закончилась стрельбой. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"Около 23:00 пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу возле ТЦ "Фестивальный". Так как водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу мужчине – у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему. На месте работали врачи и полиция, личность водителя установили и начали его поиски.
Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.
Также новости "Сегодня" писали, что в столице за один день сразу несколько водителей устроили разборки на проезжей части.
Кроме того, в Киеве на улице Чаадаева мужчина в жилом доме открыл стрельбу по своим соседямиз-за конфликта вокруг долгов по ЖКХ. В результате инцидента был ранен один человек.
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