В Киеве водителя троллейбуса ударило током

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В Киеве в четверг, 30 января, ударило током водителя троллейбуса, когда он пытался присоединить штанги к контактной сети. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Очень неприятная ситуация произошла с водителем троллейбуса на повороте на бульвар Шевченко: когда пытался поставить штанги, его ударило током, от чего он упал с лестницы. Информация о текущем состоянии водителя устанавливается", - говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный Реклама

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Ранее в Киеве водитель троллейбуса №11 придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

Также в пригородной маршрутке №302 в Киеве травмировалась пассажирка, напоровшись на торчащий из двери транспортного средства штырь.

Кроме того, сообщалось, что в Кировоградской области 12-летний парень получил удар рязрядом тока в 27 тысяч вольт, пытаясь сделать экстремальное селфи. "Сегодня" пообщались с психологами, чтобы узнать, как уберечь детей от опасных развлечений.

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