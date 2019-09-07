В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины

Фото: kiev.informator.ua

В Дарницком районе Киева мужчина сорвался с берега и утонул в озере. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 13:00 6 сентября на улице Срибнокольская, 13 в озере Серебряный Кол. Как рассказали свидетели, мужчина упал в водоем, а выплыть из него не сумел. Очевидцы вызвали спасателей. Водолазы нашли тело мужчины на глубине трех метров в семи метрах от берега.

Мужчину подняли на поверхность и передали медикам, но им осталось только констатировать его смерть. Предварительно, погибшему было 35 лет.

Напомним, не так давно в Днепре спасатели вытащили из воды утопающую женщину – она находилась в воде на расстоянии около метра от берега и держалась за металлическую арматуру.

Кроме того, мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

А в Винницкой области в пруду утонули двое детей, брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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