В Киеве водолазы достали из залива тело мужчины
Тело погибшего передали правоохранителям
Столичные водолазы достали тело мужчины из залива Доманя в селе Троещина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
"28 мая в 8:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженном теле мужского пола", – говорится в сообщении.
Как оказалось, тело мужчины 1957 года рождения находилось на расстоянии 15 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело и передали правоохранительным органам.
Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин.
Также мы писали, что в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.
Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве водолазы достали из залива тело мужчины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве водолазы спасли мужчину от гибели возле Северного моста
Мужчину вытащили из воды и передали медикам