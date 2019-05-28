В Киеве водолазы достали из залива тело мужчины

Тело погибшего передали правоохранителям

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

Столичные водолазы достали тело мужчины из залива Доманя в селе Троещина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

"28 мая в 8:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженном теле мужского пола", – говорится в сообщении.

Как оказалось, тело мужчины 1957 года рождения находилось на расстоянии 15 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин.

Также мы писали, что в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.

Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

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