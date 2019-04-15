Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве водолазы спасли мужчину от гибели возле Северного моста

Сегодня, 11:02

Мужчину вытащили из воды и передали медикам

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv.

В Киеве утром в понедельник, 15 апреля, водолазы спасли от гибели мужчину возле Северного моста, достав его из Днепра, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"В 07:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что с Северного моста в реку Днепр упал человек. Учитывая, что происшествие случилось неподалеку от части специальных спасательных работ, водолазам быстро удалось добраться до места вызова", – говорится в сообщении.

Прибыв к месту происшествия, водолазы увидели сумку, которая плавает на поверхности воды, подплыв ближе, они обнаружили мужчину, который находился на глубине одного метра и шел ко дну.

"Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к спасательным работам. С помощью водолазно-спасательного снаряжения мужчину 1964 года рождения удалось вытащить из воды на спасательную лодку. Следуя к месту дислокации, мужчине была оказана первая домедицинская помощь (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких). Прибыв в расположение части, бойцы передали мужчину работникам медицинской службы", - уточнили в ГСЧС.

Причину и обстоятельства ЧП будут устанавливать правоохранительные органы, а, по данным столичных спасателей, мужчина сам прыгнул в реку.

Напомним, ранее в столице из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.

Также мы писали, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, водолазы, Северный мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве водолазы спасли мужчину от гибели возле Северного моста". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжи Одессы готовят к турсезону

8 апреля, 15:38

Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих

На Осокорках спасатели достали из Днепра утопленника

20 марта, 14:32

На вид мужчине было 40-45 лет, тело передали правоохранителям

В Одессе прошли учения водолазов Военно-морских сил ВСУ: появились яркие фото

17 марта, 12:52

Водолазы ВМС на учениях отработали выполнение важных профессиональных задач

В Киеве спасатели выловили из Днепра труп мужчины

7 марта, 09:35

По предварительной информации, утопленник находился в воде около 2 месяцев

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска

Возможен снег: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

Профессор доказал, что люди живут в матрице

Советы бегуньям с большой грудью

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой