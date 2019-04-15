В Киеве водолазы спасли мужчину от гибели возле Северного моста

Мужчину вытащили из воды и передали медикам

Фото: facebook.com/DSNSKyiv.

В Киеве утром в понедельник, 15 апреля, водолазы спасли от гибели мужчину возле Северного моста, достав его из Днепра, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"В 07:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что с Северного моста в реку Днепр упал человек. Учитывая, что происшествие случилось неподалеку от части специальных спасательных работ, водолазам быстро удалось добраться до места вызова", – говорится в сообщении.

Прибыв к месту происшествия, водолазы увидели сумку, которая плавает на поверхности воды, подплыв ближе, они обнаружили мужчину, который находился на глубине одного метра и шел ко дну.

"Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к спасательным работам. С помощью водолазно-спасательного снаряжения мужчину 1964 года рождения удалось вытащить из воды на спасательную лодку. Следуя к месту дислокации, мужчине была оказана первая домедицинская помощь (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких). Прибыв в расположение части, бойцы передали мужчину работникам медицинской службы", - уточнили в ГСЧС.

Причину и обстоятельства ЧП будут устанавливать правоохранительные органы, а, по данным столичных спасателей, мужчина сам прыгнул в реку.

Напомним, ранее в столице из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.

Также мы писали, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.

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