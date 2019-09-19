В Киеве – волна минирований: дипучреждения, ТРЦ и мосты

Полиция просит киевлян с пониманием отнестись к мероприятиям, которые правоохранители проводят для проверки объектов

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Киеве за текущие сутки поступило много сообщений о якобы минировании государственных и инфраструктурных объектов, профильные службы проводят проверки.

Сообщения касаются детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, мостов, государственных и дипломатических учреждений, а также торгово-развлекательных центров.

Об этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила в социальной сети Facebook.

"В настоящее время полиция Киева получила четыре анонимных сообщения о заминировании ряда объектов, в частности детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, мостов, дипломатических и госучреждений, ТРЦ", – сообщила пресс-секретарь.

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В полиции просят с пониманием отнестись к тем мерам, которые проводятся в рамках проверки информации, указанной в анонимках, "ведь правоохранители пытаются работать так, чтобы минимизировать неудобства для киевлян и гостей города".

"Традиционно привлечены подразделения взрывотехников, кинологов и киберполиции, ведь письма прислали на электронные ящики. После проверок следователи определятся с правовой квалификацией", – подчеркнула она.

По информации СМИ, сообщение о заминировании касались также зданий Офиса президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры.

Напомним, в понедельник неизвестный сообщил о "минировании" трех вузов Львова. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать около четырех тысяч студентов и сотрудников учебных учреждений. Здания проверили эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб, но взрывчатку так и не нашли.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под горячую руку минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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