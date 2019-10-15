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В Киеве вор напал на женщину в Гидропарке

15 октября, 14:19

Потерпевшая с подругой пытались догнать злоумышленника

/ Фото: Нацполиция

После ограбления в столице известной телеведущей в патрульной полиции Киева сообщили о еще одном ЧП. Так, в Гидропарке мужчина выхватил женскую сумочку и пытался сбежать с места преступления.

Инцидент произошел 13 октября около 13:00. Так, неизвестный мужчина выхватил у женщины сумку и побежал в сторону леса. Они с подругой пытались самостоятельно его догнать, но это им не удалось.

"Во время преследования мужчины женщинами, последний на ходу достал из похищенного кошелька, который находился в сумке, денежные средства и ускорился. К счастью, несмотря на волнение, женщины быстро оправились и подробно описали внешний вид злоумышленника", – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в столице.

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Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

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При отработке прилегающей территории копы обратили внимание на мужчину, похожего по описанию пострадавшей. При себе у него были деньги, которые, вероятно, он украл из кошелька женщины. Его задержали.

Напомним, ранее в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев воровство гидропарк

Источник: Сегодня

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