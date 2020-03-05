В Киеве вор-неудачник попал на видео

Молодой человек пытался ломом вскрыть дверь в магазин, но сработала сигнализация

В Киеве камеры наблюдения зафиксировали вора-неудачника, который пытался проникнуть в магазин с аксессуарами близ станции метро "Дружбы народов".

На опубликованном в паблике "Киев Оперативный" ролике видно, как молодой человек пытается ночью вскрыть с помощью лома дверь в помещение магазина, однако срабатывает сигнализация и он убегает с места происшествия.

Не так давно на камеру попал карманник в ночном клубе, стащивший у посетителя мобильный телефон.

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Ранее сообщалось, что воры в столице орудуют также и на транспорте. Жертвой карманников можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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