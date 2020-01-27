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В Киеве вор сделал дыру в стене, чтобы залезть в магазин

27 января, 16:58

Мужчину оперативно задержали возле места кражи

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция задержала мужчину, который сделал дыру в стене магазина и вынес из помещения деньги, товара на несколько тысяч гривен и ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

ЧП произошло на улице Героев Днепра ночью 27 января. В магазине сработала сигнализация и на место выехали копы с сотрудниками охранной службы. Возле магазина они обнаружили неизвестного мужчину с ноутбуком в руках и пакетами.

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Выяснилось, что мужчина сделал дыру в фасаде магазина и пролез внутрь, где похитил из кассы 1100 гривен, товара на сумму около 3500 гривен и ноутбук. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний киевлянин.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве вор украл со стены в ломбарде обогреватель.

Напомним, летом сотрудник ломбарда украл у мужчины почти 52 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что полиция опубликовала фото и видео мужчины, который напал в столице на ювелирный магазин.

Также смотрите подробности нападения в сюжете:

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Киев кража магазин

Источник: Сегодня

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