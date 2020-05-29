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В Киеве возле Александровской больницы образовался затор из "скорых"

29 мая, 23:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В затор попало 13 машин

В Киеве возле Александровской больницы, где ранее вспыхнул пожар, образовался затор из 13-ти карет скорой помощи.

Об этом сообщала Муниципальна варта Киева в Facebook.

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"Основная больница, где лечат больных Covid-19. На видео очередь из 13-ти карет скорой в инфекционное отделение. Несмотря на ослабление карантина, вирус не исчез. Относитесь ответственно к собственному здоровью и здоровью окружающих", – говорится в сообщении.

На странице Муниципальной варты Киева появилось видео, на котором работники больницы пытались скоординировать проезд автомобилей скорой помощи, чтобы избежать сильного затора.

Напомним, что ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог стать умышленный поджог. Об этом заявила главный врач Людмила Антоненко.

Во время пожара администрация больницы и сотрудники провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарников. В результате пожара никто не пострадал, а пожарные оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Видео: MunicipalnaVarta

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Киев больницы затор скорая помощь александровская коронавирус

Источник: Сегодня

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