В Киеве возле цирка столкнулись пять авто
Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda
В четверг, 31 января, в Киеве на площади Победы возле цирка столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие. Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.
Об этом сообщает "Информатор".
Водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.
Издание сообщает, что больше всего пострадали Mazda и Audi. Именно там, по словам очевидцев, пострадали люди. Их госпитализировали медики, предварительно достав водителя Mazda из автомобиля.
Точное число пострадавших пока не известно. Интернет-ресурс Киев Оперативный сообщает об одном погибшем в результате ДТП.
По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На месте работал патрульный экипаж и два регулировщика. Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, мы ранее сообщали данные Патрульной полиции о том, что в Киеве в авариях больше всего получили травмы пешеходы. За сутки в пяти ДТП четверо пострадавших оказались пешеходами.
Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.
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