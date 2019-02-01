В Киеве возле цирка столкнулись пять авто

Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda

В Киеве возле цирка столкнулись пять авто 2019-02-01T01:24:00+02:00 Происшествия Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda









В четверг, 31 января, в Киеве на площади Победы возле цирка столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие. Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

Об этом сообщает "Информатор".

Водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.

Издание сообщает, что больше всего пострадали Mazda и Audi. Именно там, по словам очевидцев, пострадали люди. Их госпитализировали медики, предварительно достав водителя Mazda из автомобиля.

Точное число пострадавших пока не известно. Интернет-ресурс Киев Оперативный сообщает об одном погибшем в результате ДТП.

По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На месте работал патрульный экипаж и два регулировщика. Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, мы ранее сообщали данные Патрульной полиции о том, что в Киеве в авариях больше всего получили травмы пешеходы. За сутки в пяти ДТП четверо пострадавших оказались пешеходами.

Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

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