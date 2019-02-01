Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве возле цирка столкнулись пять авто

Сегодня, 01:24

Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda

В Киеве возле цирка столкнулись пять авто Происшествия Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda

В четверг, 31 января, в Киеве на площади Победы возле цирка столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие. Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

Об этом сообщает "Информатор".

Водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели.

Издание сообщает, что больше всего пострадали Mazda и Audi. Именно там, по словам очевидцев, пострадали люди. Их госпитализировали медики, предварительно достав водителя Mazda из автомобиля.

Точное число пострадавших пока не известно. Интернет-ресурс Киев Оперативный сообщает об одном погибшем в результате ДТП.

По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На месте работал патрульный экипаж и два регулировщика. Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, мы ранее сообщали данные Патрульной полиции о том, что в Киеве в авариях больше всего получили травмы пешеходы. За сутки в пяти ДТП четверо пострадавших оказались пешеходами.

Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ДТП, видео, цирк, проспект победы

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве возле цирка столкнулись пять авто". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Одесса – Измаил маршрутка попала в ДТП: есть жертвы

Сегодня, 00:15

В результате столкновения пострадали 13 человек - у них травмы различной степени тяжести

Смертельное ДТП с пожаром под Днепром: в полиции рассказали подробности

Вчера, 11:43

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии

В Ровно пьяный водитель устроил ДТП: двое пострадавших

Вчера, 11:28

Лихач за рулем Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ»

В Днепропетровской области столкнулись автобус и легковушка: есть погибший

Вчера, 11:15

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии

Под Днепром после столкновения вспыхнули грузовик и легковушка: есть погибший

Вчера, 09:30

Водитель легковушки погиб на месте аварии

На Оболони в Киеве заблокировано движение в сторону метро "Почайна"

Вчера, 08:45

На Богатырской улице произошло ДТП

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов