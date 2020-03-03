В Киеве возле ЦУМа легковушка на переходе сбила людей: среди пострадавших ребенок

В Киеве в понедельник, 2 марта, на пешеходном переходе через Крещатик возле Центрального универмага водитель легковушки проехал на красный свет и наехал на пешеходов. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

В КП напомнили, светофор на перекрестке Крещатика и Богдана Хмельницкого открыли в апреле 2017 года по заказу ЦУМа как часть проекта по реконструкции подземного пешеходного перехода и он сразу содержал островок безопасности, указанный желтой разметкой, поскольку проект был временным.

Коммунальщики уточнили, что по заказу ЦУМа был разработан проект по реконструкции наземного регулируемого пешеходного перехода. Он предусматривает обустройство пешеходного перехода мобильным островком безопасности, который можно демонтировать на период проведения государственных праздничных мероприятий. В ноябре 2019-го года проект был передан заказчику, однако так и не был реализован.

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При этом в сообщении КП подробности аварии не приводятся.

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Напомним, в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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