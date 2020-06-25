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В Киеве возле газовой станции нашли три бомбы

25 июня, 14:58

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Опасную находку обнаружили газовщики на Петровке

Сотрудники "Киевгаза" обнаружили минометные мины во время строительных работ на главном газораспределительном пункте (ГГРП) на улице Степана Бандеры, 6. ЧП произошло около 10:00 25 июня в районе рынка "Петровка", сообщили в "Киевгазе". Три проржавевших снаряда были найдены во время земляных работ.

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"Сотрудники сразу вызвали полицию и спасателей, ведь есть опасность взрыва. Объект расположен вблизи газозаправочной станции и рынка "Петровка" – в случае взрыва одной из мин последствия могли быть ужасными", – говорится в сообщении.

Фото: Киевгаз

Газораспределительный пункт, во время ремонта которого и были найдены боевые снаряды, построен в период с 1960 по 1963 год. В этом году компания начала его реконструкцию для повышения пропускной способности на 40-50%. Сейчас монтажные работы в связи с находкой прекращены. На месте работают полиция, спасатели и саперы.

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Напомним, на улице Генерала Алмазова, 6, в центре Киева произошел взрыв. Так, в ночь на 25 января на линию экстренных служб обратился мужчина и сообщил, что обнаружил на парапете в центре города подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода. На место прибыли саперы, так что взрыв был контролируемым и осуществлялся специалистами.

Ранее на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Также сообщалось, что в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

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Киев саперы снаряды Петровка киевгаз мины минометные мины

Источник: Сегодня

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