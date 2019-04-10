В Киеве возле концерт-холла на Лобановского произошла массовая драка – видео

В побоище участвовали по различным данным от 30 до 50 агрессивных мужчин

В Киеве возле концерт-холла на Лобановского произошла массовая драка – видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e14/11c/5cae1411c7ea3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e14/11c/5cae1411c7ea3.jpg 2019-04-10T19:05:00+03:00 Происшествия В побоище участвовали по различным данным от 30 до 50 агрессивных мужчин

В Киеве 10 апреля произошла массовая драка возле концерт-холла на проспекте Валерия Лобановского, 119, сообщает паблик "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около 17:00. На место прибыли полиция, спасатели и "скорая".

"Стена во внутреннем дворе вся обрисована. Говорят, что были взрывы и массовая драка на 50+ человек. Вроде как активисты митинговали против концертов артистов из РФ", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, под стенами концертного зала собрались митингующие, чтобы выразить протест против выступления исполнителя из РФ, который был запланирован на данной площадке. Активисты забросали территорию пакетами с красной жидкостью. Однако позже протест перерос в массовую драку. На месте правоохранители задержали около 30 человек.

Ранее правоохранительные органы украинской столицы обратились к гражданам с просьбой о помощи – полицейские рассчитывают, что киевляне помогут им разыскать подозреваемого в убийстве мужчины в супермаркете на Минском массиве.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", – сообщается на Facebook-странице киевской полиции.

Напомним, что трагедия произошла в результате конфликта между посетителями в супермаркете на улице Петра Калнышевского 4 апреля.

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