В Киеве возле концерт-холла на Лобановского произошла массовая драка – видео
В побоище участвовали по различным данным от 30 до 50 агрессивных мужчин
В Киеве 10 апреля произошла массовая драка возле концерт-холла на проспекте Валерия Лобановского, 119, сообщает паблик "Киев Оперативный".
Инцидент произошел около 17:00. На место прибыли полиция, спасатели и "скорая".
"Стена во внутреннем дворе вся обрисована. Говорят, что были взрывы и массовая драка на 50+ человек. Вроде как активисты митинговали против концертов артистов из РФ", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, под стенами концертного зала собрались митингующие, чтобы выразить протест против выступления исполнителя из РФ, который был запланирован на данной площадке. Активисты забросали территорию пакетами с красной жидкостью. Однако позже протест перерос в массовую драку. На месте правоохранители задержали около 30 человек.
Ранее правоохранительные органы украинской столицы обратились к гражданам с просьбой о помощи – полицейские рассчитывают, что киевляне помогут им разыскать подозреваемого в убийстве мужчины в супермаркете на Минском массиве.
"В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", – сообщается на Facebook-странице киевской полиции.
Напомним, что трагедия произошла в результате конфликта между посетителями в супермаркете на улице Петра Калнышевского 4 апреля.
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