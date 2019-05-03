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В Киеве возле метро Renault вылетел на встречку и несколько раз перевернулся

3 мая, 08:25

В результате ДТП обе машины разбиты, однако чудом никто не пострадал

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве недалеко от станции метро "Бориспольская", где не так давно столкнулись Suzuki и Fiat, произошло жуткое ДТП. Так, в ночь на пятницу, 3 апреля, Renault подрезал ZAZ, выехал на встречную полосу и перевернулся. При этом, чудом в аварии никто не пострадал.

Как пишет "Информатор", Renault ехал на большой скорости и подрезал ZAZ, который ехал в сторону "Красного хутора". Легковушка влетела в бордюр, а "француз" выехал на встречку и несколько раз перевернулся.

Водитель ZAZ сообщил, что пытался помочь мужчине выбраться из перевернутой машины, однако тот сначала пытался покинуть место происшествия, а потом заявил, что он пассажир, а водитель сбежал. Сам же он находился в состоянии алкогольного опьянения, никаких документов на транспортное средство и прав у него не было.

Обе машины вследствие ДТП разбиты, но, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком травмировалась иностранная туристка. ДТП произошло на автодороге "Киев-Чоп" в Пустомытовском районе. Как предварительно установили полицейские, столкнулись автобус Neoplan, которым управлял 24-летний иностранец и грузовой автомобиль Тata, за рулем которого находился 58-летний житель города Винники.

Также сообщалось, что во Львове произошло  ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на автомобиле BMW врезался в рекламный щит.


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Тег Киев, ДТП, Бориспольская

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