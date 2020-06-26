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В Киеве возле многоэтажки полыхали машины (фото)

26 июня, 10:14

Наталья Руда Наталья Руда

Сгорели Daewoo Nubira и Chevrolet Lacetti на улице Закревского

В Киеве в ночь на пятницу, 26 июня, во дворе 16-этажного дома на улице Закревского, 87-А сгорели два авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

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Так, сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:32.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в припаркованном автомобиле Daewoo Nubira с распространением огня на рядом припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Уже в 3:48 пожар удалось локализовать, а в 03:55 – ликвидировать.

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В результате возгорания в автомобиле, с которого и начался пожар, повреждены моторный отсек, передний бампер, передние колеса, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля, в другом автомобиле повреждены передний бампер, фары, переднее правое крыло и моторный отсек.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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