В Киеве возле озера Солнечное горит ресторан: валит столб черного дыма (фото, видео)

В Дарницком районе Киева в пятницу, 17 апреля, вспыхнул крупный пожар – загорелся ресторан возле озера Солнечное, на улице Ревуцкого.

/ Фото: Сегодня

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В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сайту "Сегодня" подтвердили информацию.

"Возгорание произошло в одноэтажном отдельно размещенном помещении кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место выехали пожарные расчеты из двух пожарных частей", – рассказали в ГСЧС Киева.

В результате пожара жилой массив затягивает черным дымом и гарью.

Видео: Сегодня

Отметим, что с вечера 16 апреля столица задыхается от смога и сильного запаха гари. Новости "Сегодня" собрали всю информацию о качестве воздуха и причинах задымленности в Киеве. Жителям столицы уже рекомендовали не открывать окна, по возможности не выходить на улицу, пить больше жидкости и чаще проводить влажную уборку.

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Кроме того, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тление выгоревшего леса.

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