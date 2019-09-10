В Киеве возле парка "Киото" пылает лес

На Левом берегу горят деревья, которые уничтожили в прошлом году

В Киеве возле парка "Киото" на Левом берегу загорелся участок леса, неподалеку от которого строят ТРЦ и заправку. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Киеврады Михаил Будилов.

По его словам, речь может идти о поджоге сухостойных деревьев.

"В прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления. Тогда только по депутатскому запросу удалось открыть уголовное производство несмотря на сопротивление правоохранительных органов", – сообщил депутат.

Как сообщалось, скандальному "рыжему лесу" у метро "Лесная" могут вскоре подарить вторую жизнь. Напомним, в прошлом году вокруг него разгорелся громкий скандал: неизвестные уничтожили около трехсот сосен. Засохший лес пока так и стоит. А жители переживают, что на этом участке может начаться строительство.

Напомним, ЧП произошло на участке между Броварским проспектом, ул. Киото, Мурманской и строительным супермаркетом. Эта территория находится не в частных руках, а относится к лесному кварталу №57 Днепровского лесничества Дарницкого лесхоза. Специалисты предприятия обследовали погибшие деревья и практически на каждом из них обнаружили странные отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Тогда предположили, что в эти дырки было залито химическое вещество, которое и погубило растения.

Напомним, в апреле десять тысяч сосен высадили в Конча-Заспе под Киевом. Так восстанавливали часть леса, уничтоженную в прошлом году пожаром.

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