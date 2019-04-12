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В Киеве возле Северного моста Opel столкнулся с легковушкой и врезался в столб

Сегодня, 12:50

Водителя "немца" после аварии госпитализировали


В Киеве возле заезда на Северный мост автомобиль Opel столкнулся с Kia, а после этого врезался в фонарный столб. Водителя с травмами средней тяжести госпитализировали.

Водитель же Kia не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Киеве на улице Грушевского неподалеку от Верховной Рады утром в пятницу, 12 апреля, произошло серьезное ДТП. Так, возле Мариинского парка столкнулись три автомобиля – две машины, которые ехали в попутном направлении, и Lanos, двигавшийся по встречной полосе.

Напомним, два человека пострадали в результате ДТП на улице Мечникова близ станции метро "Кловская" в Киеве в ночь на пятницу, 12 апреля. Там Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик, у которого отказали тормоза, на большой скорости врезался в 11 автомобилей


Также накануне серьезное ДТП произошло на Шулявке недалеко от ТЦ на улице Вадима Гетьмана, 6. Около 15:00 там столкнулись фура и две легковушки – Nissan и Toyota. В результате ДТП грузовой автомобиль практически полностью перекрыл улицу Вадима Гетьмана.

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Тег Киев, ДТП, Северный мост

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