В Киеве возле Шулявского моста нашли боеприпасы Второй мировой войны

В 30 метрах от Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщают в Киевской городской госадминистрации.
"Замена инженерных сетей – очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении.
На место ЧП вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов.
В трендеСоскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102"
Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.
А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.
Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.
Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк