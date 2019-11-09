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В Киеве возле Шулявского моста нашли боеприпасы Второй мировой войны

9 ноября, 00:48

Уже изъяли 35 снарядов различных типов

В 30 метрах от Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают в Киевской городской госадминистрации.

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"Замена инженерных сетей – очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

На место ЧП вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов.

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Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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Киев боеприпасы шулявский путепровод шулявский мост вторая мировая война

Источник: Сегодня

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