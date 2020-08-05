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В Киеве возле станции метро нашли подозрительный предмет: подробности

5 августа, 08:39

Наталья Руда Наталья Руда

Из-за ЧП на Лукьяновке уже задерживается движение общественного транспорта

В Киеве в среду, 5 августа, у станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызваны правоохранители.

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Об этом сообщает "Киевпастранс".

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко по причине нахождения подозрительного предмета у входа). На место вызвана полиция Киева и МВД. Движение троллейбусов №28 осуществляется до Воздухофлотского путепровода", - говорится в сообщении.

На данный момент о каких-либо изменениях в работе станции официально не сообщалось, однако в паблике dtp.kiev.ua сообщается, что "Лукьяновская" уже закрыта на вход и выход.

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Подробности выясняются.

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Напомним, что 3 августа в столице гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре города, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

Кроме того, 17 июля в столице произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Пострадали четыре человека. Двух организаторов взрыва задержали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

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Киев лукьяновская минирование

Источник: Сегодня

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