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В Киеве возле станции метро умер мужчина

17 марта, 09:52

Наталья Руда

Инцидент произошел возле станции метро "Харьковская"

В Киеве на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская" умер мужчина, 1968 года рождения. ЧП произошло вечером 16 марта на остановке общественного транспорта, сообщает "Информатор".

Сообщается, что мужчине внезапно стало плохо и он упал возле скамьи на остановке. Прибывшие медики ничем не смогли ему помочь и констатировали смерть. Причины ЧП не сообщаются.

Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

А в Киеве в прошлом году на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.

Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке ранее женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы. Подробнее смотрите в сюжете.

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Киев смерть остановка

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