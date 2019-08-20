В Киеве возле станции метро водитель Mercedes насмерть сбил девушку на переходе и сбежал (18+)

Правоохранители попросили граждан сообщить известную информацию о данном ДТП по телефонам 271-99-22 или 102

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок". Виновник с места ДТП скрылся, полиция разыскивает его. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка управления полиции.

"Инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок". На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители попросили граждан сообщить известную информацию о данном ДТП по телефонам 271-99-22 или 102.

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СМИ пишут, удар был такой силы, что у женщины оторвало части тела.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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