В Киеве возле торгового центра избили священника (фото)

В Киеве в Дарницком районе вблизи ТРЦ NewWay двое молодых людей избили священника. Как сообщает "Киев Оперативный", нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

"Врачи скорой сообщили, что травмы священнослужитель получил серьезные, а еще недавно у него был инсульт", – говорится в сообщении.

Полиция задержала одного из дебоширов. Как уточняет УНН, правоохранители открыли уголовное производство.

"Да, был такой факт. Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК – это хулиганство. Проводится проверка ... Одного мужчину задержали. <...> Священник получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице", – отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

В тренде В Киеве пытались сжечь отделение банка (фото)

Реклама

Читайте также: Стрельба в кафе под Киевом: названы причины конфликта

По его словам, между священником и мужчинами возник конфликт, во время которого один из них избил священника.

Напомним, ранее в столице также избили народного депутата Украины Антона Полякова, который ранее был во фракции "Слуга народа". Инцидент произошел возле кафе в Шевченковском районе. Полякову нанесли телесные повреждения, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Toyota.

Экс-депутат Антон Поляков рассказал о нападении на него

Кроме того, недавно мы сообщали о возгорании автомобиля народного депутата Гео Лероса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама