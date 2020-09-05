Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве возле торгового центра избили священника (фото)

5 сентября, 15:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Священнослужитель получил серьезные травмы

В Киеве в Дарницком районе вблизи ТРЦ NewWay двое молодых людей избили священника. Как сообщает "Киев Оперативный", нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

"Врачи скорой сообщили, что травмы священнослужитель получил серьезные, а еще недавно у него был инсульт", – говорится в сообщении.

Полиция задержала одного из дебоширов. Как уточняет УНН, правоохранители открыли уголовное производство.

"Да, был такой факт. Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК – это хулиганство. Проводится проверка ... Одного мужчину задержали. <...> Священник получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице", – отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

В тренде
В Киеве пытались сжечь отделение банка (фото)
Реклама

Читайте также: Стрельба в кафе под Киевом: названы причины конфликта

По его словам, между священником и мужчинами возник конфликт, во время которого один из них избил священника.

Напомним, ранее в столице также избили народного депутата Украины Антона Полякова, который ранее был во фракции "Слуга народа". Инцидент произошел возле кафе в Шевченковском районе. Полякову нанесли телесные повреждения, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Toyota.

Экс-депутат Антон Поляков рассказал о нападении на него

Кроме того, недавно мы сообщали о возгорании автомобиля народного депутата Гео Лероса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев избиение священник священнослужитель хулиганство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставили
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставилиПроисшествия
Под Киевом школу закрыли на карантин из-за учителя с COVID-19
Под Киевом школу закрыли на карантин из-за учителя с COVID-19Происшествия
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять