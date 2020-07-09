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В Киеве возле вокзала мужчина ранил знакомого бутылкой

9 июля, 15:05

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Пострадавшего забрали в больницу

В Киеве на Вокзальной площади подрались двое мужчин. Во время потасовки один из мужчин осколком стеклянной бутылки ударил второго в грудь, сообщает полиция Киева.

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В ходе розыска оперативники задержали 28-летнего жителя Черниговской области, который ранее отбывал наказание за имущественные преступления.

"Мы выяснили, что двое знакомых распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого один из них разбил стеклянную бутылку и осколком ударил оппонента в грудь. В результате пострадавшего с проникающим ранением госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказал заместитель начальника сектора криминальной полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее драка с ножевым ранением произошла в столичном кафе на улице Кубанской Украины. Между посетителями кафе возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате фигурант достал нож и ударил им оппонента в грудь. После инцидента правонарушитель оставил пострадавшего с травмами на месте происшествия и скрылся. Однако полицейские нашли его и задержали.

Еще один инцидент произошел 1 марта на улице Зодчих. Там в пьяной драке пострадал 35-летний мужчина, его забрали в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Так, возле одного из магазинов мужчина встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями. В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении.

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Киев вокзал конфликт потасовки

Источник: Сегодня

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