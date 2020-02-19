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В Киеве вспыхнул крупный пожар в гаражах: люди спасают чужие авто (видео)

19 февраля, 12:51

Александр Марущак

На улице Зодчих горели четыре гаража

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в среду, 19 февраля, вспыхнул крупный пожар. Возгорание произошло на улице Зодчих, 6 – пламя охватило гаражный кооператив. Черный столб дыма был виден за несколько километров от места возгорания.

Как рассказали нам спасатели, пожар удалось потушить.

"На улице Зодчих, 6 загорелось четыре гаража. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. На место прибыли пожарные, которым удалось в 12:13 потушить пламя", – рассказали нам в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

Пока неизвестно, сколько автомобилей пострадало от пламени и какой нанесен ущерб владельцам гаражей.

Причины возгорания будут выяснять правоохранители.

Также в сети появилось видео пожара:

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В социальных сетях пользователи сообщают, что жители Борщаговки спасали из гаражей чужие машины.

Ранее на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

Также в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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Киев гаражи пожары

Источник: Сегодня

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