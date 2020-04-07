В Киеве вспыхнул масштабный пожар на Пуховской

В Киеве под вечер 7 апреля на улице Пуховской (Деснянский район) вспыхнул крупный пожар. Столб черного дыма виден за несколько километров от места возгорания. Как пояснили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, на место пожара уже выехали столичные пожарные.

"На улице Пуховской, 4 загорелись шины. Площадь пожара сотавила более 200 метров квадратных", – рассказали нам в ГСЧС столицы.

Спасатели отмечают, что пожар начался в 16:21, а его вероятная причина – человеческий фактор: шины могли поджечь для того, чтобы не сдавать в платную утилизацию.

"Увы, людям удобнее поджечь, чем утилизировать", – добавляют спасатели

Напомним, в Киеве 3 апреля днем в 14:29 спасателей вызвали на тушение пожара на улице Ивана Выговского, 13 в Подольском районе столицы. Как оказалось, на открытой территории горел травяной настил на площади 1,5 га. Из-за сильного ветра и сухой травы высотой 1,5 м пламя очень быстро распространялось и перекинулось на два гаража, которые находились неподалеку. Также существовала угроза распространения огня на рядом расположенную АЗС.

Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.

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