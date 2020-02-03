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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: пламя охватило железнодорожное депо (фото)

3 февраля, 07:41

Огонь бушевал на площади 100 «квадратов»

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

На территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

В пресс-службе ГСЧС Киева рассказали, что о пожаре на улице Оросительная, 31 им сообщили в 21:20 2 февраля. На место сразу же примчались спасатели. Как выяснилось, в ангаре загорелись шпалы, а огонь охватил огромную площадь. Локализовать пламя пожарным удалось в 22:13, а потушили его только в 22:27.

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"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава", - рассказали в ГСЧС и добавили, что причина пожара устанавливается.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

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Киев фото спасатели депо пожары ГСЧС ангар дарницкий район

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