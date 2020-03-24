В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)

В Киеве во вторник, 24 марта, на улице Крайней возле Лесного кладбища в Деснянском районе столицы вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео ЧП, на котором видна стена огня и столбы черного дыма.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайной ситуации в столице нам сообщили, что на большой площади горит сухая трава. Причин может быть масса – кто-то случайно бросил окурок, не затушил костер.

Видео: kievmap

Как уточнили спасатели, на улице Крайней, 3 горит 1,5 га травяного настила.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Реклама

Также на улице Пуховской есть два очага возгорания сухой травы на площади 5 га. На месте работают пожарные.

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На днях в гаражном кооперативе на улице Крайней напротив входа на Лесное кладбище произошел пожар со взрывом.

Ранее сообщалось, что на улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города. Горели два гаража, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В гаражах было много всяких промасленных вещей, которые загорелись – от этого образовалось много дыма. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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