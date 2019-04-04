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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров

Сегодня, 13:34

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции

Фото: Mark Naumenko/Facebook
Фото: Mark Naumenko/Facebook.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dc/d25/5ca5dcd2569b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dc/d25/5ca5dcd2569b0.jpg Происшествия В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции

Сильный пожар вспыхнул в четверг, 4 апреля, на столичных Осокорках на улице Ижевской, 2 в Дарницком районе.

Жители Киева в социальных сетях сообщают о сильном столбе дыма, который виден в разных районах города.

Фото: Информатор

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции – одноэтажные строения, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. 

О пострадавших пока информации нет. На место ЧП уже выехали пожарные расчеты.

Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.


Также мы сообщали о пожаре в здании на Харьковском шоссе в Киеве на этой неделе.

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Тег Киев, пожар, осокорки, ГСЧС

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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