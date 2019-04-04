В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров
В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции
Сильный пожар вспыхнул в четверг, 4 апреля, на столичных Осокорках на улице Ижевской, 2 в Дарницком районе.
Жители Киева в социальных сетях сообщают о сильном столбе дыма, который виден в разных районах города.
Фото: Информатор
В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции – одноэтажные строения, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
О пострадавших пока информации нет. На место ЧП уже выехали пожарные расчеты.
Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.
Также мы сообщали о пожаре в здании на Харьковском шоссе в Киеве на этой неделе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харьковской области из-за сжигания травы сгорело два дома
За сутки в Харьковской области из-за сжигания травы произошло 64 пожара
ФОТОФАКТ. В Киевской области при масштабном пожаре спасли маленького зайчика
Спасатели тушили пожар на сухостое близ Бородянки и заметили беззащитное животное