В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции

Фото: Mark Naumenko/Facebook.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: столб дыма видно за несколько километров Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dc/d25/5ca5dcd2569b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dc/d25/5ca5dcd2569b0.jpg 2019-04-04T13:34:00+03:00 Происшествия В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции

Сильный пожар вспыхнул в четверг, 4 апреля, на столичных Осокорках на улице Ижевской, 2 в Дарницком районе.

Жители Киева в социальных сетях сообщают о сильном столбе дыма, который виден в разных районах города.

Фото: Информатор

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горят малые архитектурные конструкции – одноэтажные строения, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

О пострадавших пока информации нет. На место ЧП уже выехали пожарные расчеты.

Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.

Также мы сообщали о пожаре в здании на Харьковском шоссе в Киеве на этой неделе.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.