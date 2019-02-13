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В Киеве произошел масштабный пожар возле станции метро "Левобережная"

Сегодня, 21:17

Пламя охватило два киоска

Фото: AFP
В Киеве произошел масштабный пожар возле станции метро "Левобережная" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfd/b68/5c5bfdb686252.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfd/b68/5c5bfdb686252.jpg Происшествия Пламя охватило два киоска

В Киеве вечером 13 февраля вспыхнуло здание возле станции метро "Левобережная". Об этом говорится в сообщении, размещенном в паблике "Киев Оперативный" на Facebook.

По словам очевидцев, строение, которое расположено в районе рынка и торговых центров, охвачено огнем, на месте наблюдается сильное задымление.

Как сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС столицы, пожар произошел в двух киосках на рынке. Его площадь составила 100 квадратных метров. По состоянию на 21:30 спасатели потушили пламя. К счастью, люди в инциденте не пострадали.

Напомним, в Киеве 12 февраля вечером произошел пожар в жилой многоэтажке на Харьковском шоссе, 170-А. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожарные спасли ребенка 2018 рождения и передали его работникам скорой медицинской помощи. Также пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с верхних этажей.

Ранее мы сообщали, что на площади Льва Толстого загорелась кабина мусоровоза. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

Также 2 февраля, около полудня поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию. Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам не работала. В итоге масштабный пожар на "Лесной" удалось ликвидировать.

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Тег пожар, возгорание, левобережная, дым

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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