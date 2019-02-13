В Киеве произошел масштабный пожар возле станции метро "Левобережная"
Пламя охватило два киоска
В Киеве вечером 13 февраля вспыхнуло здание возле станции метро "Левобережная". Об этом говорится в сообщении, размещенном в паблике "Киев Оперативный" на Facebook.
По словам очевидцев, строение, которое расположено в районе рынка и торговых центров, охвачено огнем, на месте наблюдается сильное задымление.
Как сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС столицы, пожар произошел в двух киосках на рынке. Его площадь составила 100 квадратных метров. По состоянию на 21:30 спасатели потушили пламя. К счастью, люди в инциденте не пострадали.
Напомним, в Киеве 12 февраля вечером произошел пожар в жилой многоэтажке на Харьковском шоссе, 170-А. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожарные спасли ребенка 2018 рождения и передали его работникам скорой медицинской помощи. Также пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с верхних этажей.
Ранее мы сообщали, что на площади Льва Толстого загорелась кабина мусоровоза. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.
Также 2 февраля, около полудня поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию. Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаротушения на складе была, но по неизвестным причинам не работала. В итоге масштабный пожар на "Лесной" удалось ликвидировать.
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